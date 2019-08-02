В Зауралье осудят троих мужчин, которые забили насмерть несовершеннолетнего мальчика, а тело сбросили в реку с моста

В Курганской области будут судить троих мужчин 52, 54 и 65 лет - они обвиняются в убийстве несовершеннолетнего мальчика.

В августе прошлого года двое из обвиняемых в пьяном виде у себя дома после ссоры набросились на 17-летнего подростка, избили его топором и колуном, а также руками и ногами, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого они на автомобиле своего знакомого отвезли несовершеннолетнего к реке и сбросили с моста. Его тело было найдено в ходе проведения поисковых мероприятий.

Сейчас уголовное дело передано в суд.