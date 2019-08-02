В США самолет сел на оживленное шоссе

Неподалеку от Сиэтла, в американском штате Вашингтон легкомоторный самолет KR-2 сел на оживленную трассу. Как сообщают местные издания, у летательного аппарата возникли проблемы с топливной системой – керосин перестал подаваться в двигатель, и тот просто заглох. Самолет спланировал на Тихоокеанское авеню, сообщили в офисе шерифа. В США видеорегистраторы в машинах по-прежнему не очень распространены, тем не менее, внезапное появление самолета над проезжей частью сняли несколько автолюбителей. Замечавшие появление самолета на дороге автомобилисты сразу старались убраться с его пути, так что столкновений при посадке не было. Тем не менее, инцидентом уже занялось Федеральное агентство гражданской авиации США.