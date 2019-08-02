24 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Прокуратура Ямала

Заместитель главы Ямала получил предостережение замгенпрокурора за "коммунальные" нарушения

В Салехарде заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин провёл расширенное заседание коллегии прокуратуры, а также межведомственное совещание, которое было посвящено нарушениям в сфере ЖКХ. По его итогам предостережение заместителя Юрия Чайки получил, в частности, заместитель главы Ямала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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Обращаясь к участникам заседания, Юрий Гулягин в целом положительно оценил работу окружной прокуратуры, в том числе уровень взаимодействия, выстроенного с региональными органами власти. Сотрудник надзорного ведомства в первые шесть месяцев года нашли более 15 тыс. нарушений закона, внесли 3,3 тыс. протестов и представлений, подали 2,3 тыс. исков, инициировали возбуждение 34 уголовных дел. Это привело к тому, что работниками различных компаний вернули долги по зарплате в сумме 310 млн руб., произошёл перерасчёт платежей за коммунальные услуги в сумме 1,1 млн. руб., есть и другие достижения.

После заседания Гулягин провел межведомственное совещание, темой которого стали проблемы обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере. Ситуация остаётся сложной и требует постоянного внимания. Так, в отопительный период 2018-19 гг. в округе было 712 технологических аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Совещание с участием замгенпрокурора Юрия Гулягина(2019)|Фото: Прокуратура Ямала

Во время прокурорских проверок нашли многочисленные нарушения в жилищно-коммунальном комплексе, обусловленные, в частности, несоблюдением сроков выполнения ремонтных работ эксплуатирующими организациями и отсутствием необходимого запаса топлива. Всего подобных нарушений с начала года нашли более 2 тыс.. Не всегда контролировали траты бюджетных денег, выделенных на переселение из аварийного жилья. Допускались нарушения в работе органов местного самоуправления. В частности, не было конкуров по отбору управляющих компаний или постановке на учет бесхозяйных объектов ЖКХ. Замгенпрокурора в ходе совещания объявил предостережения о недопустимости нарушений закона профильному заместителю губернатора Ямала, главам ряда муниципальных образований, а также директору "Фонда капитального ремонта многоквартирных домов".

Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Прокуратура Ямала

Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Прокуратура Ямала

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Заместитель главы Ямала получил предостережение замгенпрокурора за "коммунальные" нарушения

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Теги: заместитель генерального прокурора, заместитель губернатора ЯНАО, Юрий Гулягин, Дмитрий Артюхов, ЖКХ, нарушения



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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2019 14:30 Мск Губернатор Ямала заявил о планах расширить объемы расселяемого жилья

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