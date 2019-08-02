Площадь лесных пожаров в труднодоступных местах Сибири растет

За минувшие сутки площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях увеличилась на 56 тысяч га.

Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Тушение на этих территориях, напомним, не ведется.

По состоянию на 2 августа зафиксировано 315 лесных пожаров на 3 012 082 га. Ликвидировать за сутки удалось 25 лесных пожаров площадью 6 866 гектаров.

Режим ЧС введен в четырех субъекта: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).

Сообщалось, что специалисты "Авиалесоохраны" будут вызывать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.

Напомним, ранее чиновники заявляли, что тушить пожарыэкономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

В итоге теперь для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей. Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к Правительству РФ с соответствующей просьбой.

Премьер-министр Дмитрий Медведев попросилГенпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

В Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским". Инициатива, отменяющая норму о возможности не тушить пожары, внесена в парламент.