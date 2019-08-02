24 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Паводок в Тюменской области-2017, Викуловский район (2017) | Фото: admtyumen.ru

Южноуральцев предупредили о паводке из-за дождей

В Челябинской области ближайшие трое суток в отдельных районах ожидается резкий подъем уровня воды в реках, прудах и водохранилищах. Об этом сообщает ЕДДС со ссылкой на южноуральских синоптиков, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе ожидаются сильные дожди, в связи с этим возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком.

"Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ", - говорится в сообщении.

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Южноуральцев предупредили о паводке из-за дождей

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Теги: паводок, дожди,



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