Южноуральцев предупредили о паводке из-за дождей

В Челябинской области ближайшие трое суток в отдельных районах ожидается резкий подъем уровня воды в реках, прудах и водохранилищах. Об этом сообщает ЕДДС со ссылкой на южноуральских синоптиков, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе ожидаются сильные дожди, в связи с этим возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком.

"Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ", - говорится в сообщении.