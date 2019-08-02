Трассу "Пермь - Екатеринбург" перекроют на несколько часов из-за марафона

В следующее воскресенье, 11 августа, в связи с проведением легкоатлетического марафона "Европа - Азия" будет временно ограничено движение транспорта на участке трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", движение будет закрыто с 343 по 354 км в сторону Перми. Ограничение будет действовать с 7 до 14 часов, объезд организован через Старомосковский тракт.

Водителей просят с пониманием отнестись ко временному неудобству и заранее планировать маршрут с учетом перекрытия движения.