24 Августа 2020
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мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

Трассу "Пермь - Екатеринбург" перекроют на несколько часов из-за марафона

В следующее воскресенье, 11 августа, в связи с проведением легкоатлетического марафона "Европа - Азия" будет временно ограничено движение транспорта на участке трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", движение будет закрыто с 343 по 354 км в сторону Перми. Ограничение будет действовать с 7 до 14 часов, объезд организован через Старомосковский тракт.

Водителей просят с пониманием отнестись ко временному неудобству и заранее планировать маршрут с учетом перекрытия движения.

Схема ограничения движения(2019)|Фото: Федеральные трассы Урала

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Трассу "Пермь - Екатеринбург" перекроют на несколько часов из-за марафона

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Теги: трасса, перекрытие, марафон



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