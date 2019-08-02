Елену Малышеву спасли от рака кишечника

58-летняя телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, как три года назад ее спасли от потенциальной раковой опухоли.

"Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов. Это обследование каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет", - пишет Малышева в Instagram.

Она предупреждает – рак не имеет симптомов: "Если они появились, значит процесс зашёл очень далеко. Я очень признательна доктору Городокину за то, что он уже спас меня от рака однажды. И я горжусь тем, что врач такого уровня любит Россию и с удовольствием работает у нас. Он входит в список лучших гастроэнтерологов США. Он подтвердил все свои американские врачебные дипломы и сдал все врачебные экзамены в России. Он знает всех своих пациентов снаружи и изнутри. Он гастроэнтеролог - эндоскопист. Он - Гуру своего дела".