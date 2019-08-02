На Среднем Урале продолжаются поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва

На Среднем Урале продолжаются поиски двух человек, пропавших на реке Лозьва в Ивдельском городском округе.

Напомним, на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Накануне были обнаружены тела троих из них, сейчас ведутся поиски мужчины и младенца.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели на двух лодках обследуют реку от места обнаружения перевернувшейся лодки до поселка Вижай. Ивдельские специалисты выдвинулись с представителями Следственного комитета на место обнаружения тел погибших для проведения следственных мероприятий. После их завершения поисковые работы по реке будут продолжены.

Как уточнили в ведомстве, всего в поисках задействованы 44 человека - это спасатели, жители поселков Ушма и Вижай, представители СКР, полиции и администрации Ивделя, а также 12 единиц техники.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.