Пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье

Серьезное ДТП с участием автобуса произошло в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram, рейсовый автобус Волгоград-Ставрополь столкнулся с грузовиком.

Погибли пять человек. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 – госпитализированы. Из них пятеро - в крайне тяжелом состоянии.

В грузовике было два человека, в автобусе - 26.

В МЧС уточнили, что ДТП произошло в 2.50 на 420 км автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Среди пострадавших – трое детей.

1 августа в Иркутске пассажирский автобус столкнулся с иномаркой Kia. В результате два человека погибли, 11 доставлены в больницу.

Среди погибших - женщина, которая была за рулем иномарки, и пассажирка автобуса. Предварительно, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.