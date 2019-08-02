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Гибель полицейского при исполнении место происшествия Сургут (2019) | Фото: СУ СКР по ХМАО

Убийцей полицейского в Сургуте может оказаться сотрудник МЧС

МЧС проводит проверку информации о том, что преступник, напавший в Сургуте на полицейских, был сотрудником этого ведомства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, около 22.40 1 августа во двор жилого дома по улице Пушкина в Сургуте из-за нетрезвого гражданина вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать пьяного сургутянина за появление в общественном месте в пьяном виде, однако он напал на стражей порядка. 25-летний сержант Ильмир Ханов погиб на месте, его коллега, 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев, несмотря на раны, смог убить нападавшего.

Преступник якобы работал в местном подразделении МЧС, а точнее – в сургутской пожарной части №11, сообщает ТАСС. В момент нападения он был в отпуске.

"В Сургут выехала комиссия, чтобы разобраться в ситуации, проверить информацию. Если она подтвердится, то к руководству применят дисциплинарные меры", - сказал в беседе с Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

Выживший полицейский сейчас находится в больнице в удовлетворительном состоянии. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Гибель полицейского при исполнении место происшествия Сургут(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

Гибель полицейского при исполнении место происшествия Сургут(2019)|Фото: СУ СКР по ХМАО

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Убийцей полицейского в Сургуте может оказаться сотрудник МЧС

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Теги: Ильмир Ханов, Александр Царегородцев, гибель при исполнении, пьяный



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