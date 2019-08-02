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Политика Украина
виталий Кличко (2014) | Фото:

Виталий Кличко пожаловался на свое положение "английской королевы"

Киевский градоначальник Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой, мол, его должность теперь – свадебный генерал. Отсутствие власти и влияния у мэра столицы он считает неправильным.

"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, – это абсурд … Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?", - заявил Кличко в интервью изданию "РБК – Украина".

Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он "в понимании людей несет ответственность за все, что происходит" в Киеве, передает РИА Новости.

Напомним, глава офиса украинского президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации, а сам Кличко был вызван на допрос по делу о возможных земельных махинациях в Киеве. Но так и не явился.

Позже Богдан предложил Кличко уйти самому и обнародовал договоренности между украинскими олигархами, достигнутые в апреле 2014 года. По его словам, так называемые Венские договоренности касались распределения должностей между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным. Согласно им, Порошенко и назначил Кличко мэром Киева сразу после своей инаугурации.

Также Богдан заявил, что к нему приходил человек от одного из "смотрящих" по Киеву и предлагал "распилить" пополам часть городского бюджета в обмен на неприкосновенность Кличко, а это 40 млн долларов в год. Глава офиса Зеленского заверил, что будет и дальше продвигать расследование о незаконных застройках Киева, в которых замешан Кличко, который уже будто бы не контролирует ситуацию в городе.

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Виталий Кличко пожаловался на свое положение "английской королевы"

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Теги: виталий кличко, мэр киева, британская королева



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