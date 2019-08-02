На юге Бурятии прорвало дамбу в присутствии главы республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов с руководителями профильных министерств и ведомств 1 августа совершил облет Закаменского и Джидинского районов, оказавшихся в зоне подтопления из-за паводков.

В тот же день прорвало дамбу в поселке Джида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. "У части домов при нас были фактически подтоплены огороды и первые этажи", - рассказал Цыденов.

В поселке остался оперативный штаб, будет проведена оценка причиненного ущерба, и людям будет оказана помощь, пообещал глава региона.

В республике в данный момент бушует и другое стихийное бедствие. В одном муниципальном районе Бурятии сейчас введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Сообщалось, что некоторые шаманы начали проводить обряды по вызову дождя.

Напомним, в регионах Сибири и на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. На данный момент особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн рублей.

1 августа в Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в районы завозят материалы для отсыпки дамб, лекарства и продукты.

В конце июня паводок начался в Иркутской области. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек. На днях высокая вода вернулась в регион.