Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим при ЧП на Пермском пороховом заводе

Потерпевшие в результате инцидента на Пермском пороховом заводе должны получить страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта. Выплата положена в том случае, если событие будет признано страховым случаем, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Как сообщало Накануне.RU, в результате хлопка оборудования пострадали пять человек. Двое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Завод был застрахован в компании "АльфаСтрахование", страховщик подтвердил наличие договора.

"Признание события страховым случаем возможно после получения страховщиком акта технического расследования происшествия. Пострадавшим нужно будет предоставить в страховую компанию заявление, документ, подтверждающий личность, и медицинское заключение с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности", - отметил Юргенс.

Согласно постановлению Правительства, за ожоги положено страховое возмещение в размере 60–800 тыс. руб. в зависимости от степени и размера ожога. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн. руб.