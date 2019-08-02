Жителей Кургана просят проголосовать за благоустройство детской площадки в Шевелевке

На сайте "Инициативы Зауралья" появилось начинание, которое просят поддержать курганцы.

В микрорайоне Шевелевка между многоквартирными домами 13 и 13 А на улице Криволапова есть большой участок, на котором сейчас паркуются автомобили и расположено несколько турников для детей. Местные жители просят власти установить на этом месте благоустроенную огороженную детскую площадку.

"Там играют дети в мяч, но рядом асфальтированные междворовые проезды хорошего качества и автомобили там ездят на высокой скорости. В этом месте можно было бы сделать отличную большую огороженную площадку с детским городком, скамейками, урнами, уличным освещением, небольшой сценой для проведения местных дворовых праздников", - говорится в тексте инициативы.

Также жильцы домов просят выделить на этой территории и место для парковки автомобилей.

"Под этим письмом подписываются все жители домов №7, 13 и 13А на улице Криволапова. Важный момент - люди готовы выйти и сами помочь в благоустройстве этой территории", - говорится в обращении.

Для того, чтобы инициативу начали рассматривать, ей требуется набрать 200 голосов. Курганцы могут проголосовать за данную идею на сайте "Инициативы Зауралья".