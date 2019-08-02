Жителей Кургана просят проголосовать за благоустройство детской площадки в Шевелевке

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Шевелевка, двор, благоустройство (2019) | Фото:iniciativa45.ru

Жителей Кургана просят проголосовать за благоустройство детской площадки в Шевелевке

На сайте "Инициативы Зауралья" появилось начинание, которое просят поддержать курганцы.

В микрорайоне Шевелевка между многоквартирными домами 13 и 13 А на улице Криволапова есть большой участок, на котором сейчас паркуются автомобили и расположено несколько турников для детей. Местные жители просят власти установить на этом месте благоустроенную огороженную детскую площадку.

"Там играют дети в мяч, но рядом асфальтированные междворовые проезды хорошего качества и автомобили там ездят на высокой скорости. В этом месте можно было бы сделать отличную большую огороженную площадку с детским городком, скамейками, урнами, уличным освещением, небольшой сценой для проведения местных дворовых праздников", - говорится в тексте инициативы.

Шевелевка, двор, благоустройство(2019)|Фото:iniciativa45.ru

Также жильцы домов просят выделить на этой территории и место для парковки автомобилей.

"Под этим письмом подписываются все жители домов №7, 13 и 13А на улице Криволапова. Важный момент - люди готовы выйти и сами помочь в благоустройстве этой территории", - говорится в обращении.

Для того, чтобы инициативу начали рассматривать, ей требуется набрать 200 голосов. Курганцы могут проголосовать за данную идею на сайте "Инициативы Зауралья".

Шевелевка, двор, благоустройство(2019)|Фото:iniciativa45.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителей Кургана просят проголосовать за благоустройство детской площадки в Шевелевке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курган, Шевелевка, двор, Инициативы Зауралья, благоустройство, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети