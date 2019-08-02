24 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2005) | Фото: images.newsru.com

На Среднем Урале в ходе проверки подвалов нашли "логово маньяка"

На Среднем Урале прокуратура проверила деятельность организаций, устраивающих игровые квесты. Обнаружена масса нарушений.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в настоящее время в Свердловской области действуют более 25 игровых квест-комнат, которые находятся преимущественно в крупных городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск и Новоуральск. При этом подобные заведения зачастую расположены в цокольных этажах, подвалах либо в отдельных строениях.

В частности, проверка показала, что в Новоуральске игровая квест-комната в отсутствие каких-либо разрешительных документов оборудована в подвале дома, представляющим из себя противорадиационное укрытие (убежище), а для оформления антуража "логова маньяка" использованы манекены, резиновые муляжи рук, электропила и ванна с жидкостью красного цвета.

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании федерального имущества из чужого незаконного владения. Судом эти требования полностью удовлетворены.

Кроме этого, различные нарушения были выявлены прокуратурами Ленинского, Кировского и Чкаловского районов Екатеринбурга. Сейчас принимаются меры по их устранению.

Как сообщало Накануне.RU, инциденты в таких "развлечениях" не редкость: в 2017 году в Москве три человека упали с высоты во время прохождения хоррор-квеста, а чуть раньше также в столице "Кровавый Санта" искалечил студента во время квест-игры.

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На Среднем Урале в ходе проверки подвалов нашли "логово маньяка"

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Теги: квесты, прокуратура, проверка



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