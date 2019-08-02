Тульский "Арсенал" снова проиграл "Нефтчи" и вылетел из Лиги Европы

Тульский "Арсенал" вылетел из Лиги Европы, разгромно проиграв азербайджанскому "Нефтчи", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ответная встреча 2-го квалификационного раунда турнира завершилась со счётом 3:0.

Напомним, что первая встреча завершилась также победой "Нефтчи" - 1:0.

Впервые в истории российский клуб вылетел из еврокубков от азербайджанского, отмечает портал championat.com. До этого клубы из этих стран провели друг с другом шесть встреч в европейских турнирах: пять раз одерживал победу российский представитель, в ещё одном матче была зафиксирована ничья.