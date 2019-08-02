Очистные сооружения, в которые врезался Ан-24 в Бурятии, были построены без согласования с Росавиацией

Очистные сооружения, построенные за торцом взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижнеангарска, моги стать одной из причин катастрофы самолета Ан-24.

Напомним, в июне этого года борт авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Нижнеангарске, выкатился за пределы ВПП, где врезался в здание очистных сооружений. Погибли два человека – командир воздушного судна и бортмеханик. Они находились в кабине экипажа, которая первой столкнулась с зданием.

Байкальская транспортная прокуратура проверила документы на строительство очистных сооружений и выявила нарушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела следственными органами.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили: "глава Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на земельных участках вблизи аэропорта Нижнеангарска без согласования с собственником аэродрома. Тем самым нарушив требования ст. 46, ч. 1 ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и п. 58 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

Также надзорный орган считает, что в эксплуатацию очистные сооружения введены были тоже без согласования с органами Росавиации и с нарушениями федерального закона.

"Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолету при экстренной посадке и привело к катастрофе", - говорится в сообщении прокуратуры.