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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2016) | Фото: politrussia.com

Трамп подписал указ о втором пакете санкций против РФ по "делу Скрипалей"

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом узнало издание Politico от источников в американской администрации.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года.

30 июля Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, демократ Элиот Энгел и старший республиканец в этом комитете Майкл Маккол призвали главу Белого дома ввести второй пакет санкций в отношении России в связи с "делом Скрипалей".

"Мы призываем вас немедленно ввести <...> дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение", - говорится в письме президенту США.

Сообщалось, что вторая часть санкций предусматривает, в частности, возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений по инициативе США или даже их приостановки, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России.

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Трамп подписал указ о втором пакете санкций против РФ по "делу Скрипалей"

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Теги: дональд трамп, санкции, дело скрипалей



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