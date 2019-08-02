Стали известны маршруты объезда моста ЖБИ в Кургане, который скоро разберут

Контракт на ремонт моста ЖБИ будет подписан 2 августа.

Глава Кургана Андрей Потапов рассказал Накануне.RU о путях объезда для автолюбителей.

"Как только появилось понимание, что мост следует закрывать на реконструкцию, мы начали прорабатывать схему временной организации дорожного движения, согласно которой основными дорогами для объезда ремонтируемого участка должны стать улицы Промышленная, Химмашевская и Бурова-Петрова", - сообщил Потапов.

Чтобы выехать с улицы Промышленной на улицу Бурова-Петрова на их пересечении установили светофор. светофорный объект. Будет проведена корректировка режимов работ светофоров на ключевых перекрестках, задействованных в схеме объезда.

Чтобы минимизировать пробки на улице Бурова-Петрова, там убрали большинство разрывов в осевой линии разметки. Такие меры не позволят машинам поворачивать налево, блокируя при этом крайнюю полосу движения.

Что касается автобусов, то на время ремонта моста они будут ездить по временным маршрутам. Изменения коснутся 19 маршрутов - это автобусы № 5, 7, 8, 12, 19, 33, 304, 308, 312, 316, 318, 320, 324, 327, 331, 342, 353, 391 и 396.

"На сегодняшний день мы полностью проработали пути следования этих маршрутов. Решено, что заезды автобусов на "Курганмашзавод" будут выполняться в часы-пик - с 6.00 до 8.30 часов, с 16.00 до 18.30 часов и после 21.45 часов. Полную схему движения общественного транспорта в период ремонта мы обязательно обнародуем в средствах массовой информации", - добавил Андрей Потапов.

Глава города подчеркнул, что ремонт моста начнется сразу после того, как будут улажены все процедуры с подписанием контракта.

"Сразу оговорюсь, это не будет второе августа, поскольку существует определенный график, предусматривающий сроки, в которые подрядчик должен приступить к разборке мостовых конструкций. Информацию о начале производства работ мы также заблаговременно доведем через СМИ до населения", - сказал глава Кургана.