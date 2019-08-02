Парашютисты десантировались на улицы Екатеринбурга с флагами ВДВ
В пятницу, 2 августа, десантники Екатеринбурга вышли на улицы города отмечать 89-ю годовщину ВДВ. Праздник начался уже с самого утра, передает корреспондент Накануне.RU.
По традиции, представители войск десантировались на улицы уральской столицы с флагами ВДВ.
Затем праздник продолжится на площади Советской армии у Черного тюльпана, где состоится торжественная часть мероприятия.
По всему городу уже ездят автомобили с флагами воздушно-десантных войск. Также праздничные гуляния пройдут на Плотинке.
Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года - именно в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в СССР произошло полноценное десантирование боевой группы.