Парашютисты десантировались на улицы Екатеринбурга с флагами ВДВ

В пятницу, 2 августа, десантники Екатеринбурга вышли на улицы города отмечать 89-ю годовщину ВДВ. Праздник начался уже с самого утра, передает корреспондент Накануне.RU.

По традиции, представители войск десантировались на улицы уральской столицы с флагами ВДВ.

Затем праздник продолжится на площади Советской армии у Черного тюльпана, где состоится торжественная часть мероприятия.

По всему городу уже ездят автомобили с флагами воздушно-десантных войск. Также праздничные гуляния пройдут на Плотинке.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года - именно в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в СССР произошло полноценное десантирование боевой группы.