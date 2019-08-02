24 Августа 2020
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михельсон леонид викторович (2013) | Фото: Накануне.ru

Российские миллиардеры стали богаче на $36,3 млрд

Состояние российских миллиардеров за семь месяцев 2019 г. увеличилось на $36,324 млрд. Первое место среди российских олигархов занимает совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитанного на основе стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам, в число 500 богатейших людей мира вошли 22 россиянина.

Михельсон, занимающий первое место, увеличил свое состояние на $5,71 млрд, до $25,1 млрд. Вторую строчку занял основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин: его состояние увеличилось на $3,29 млрд до $22,9 млрд. В тройку вошел бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в $21,1 млрд.

В десятку богатейших людей России также вошли Алексей Мордашов (увеличил состояние на $2,22 млрд), Вагит Алекперов ($2,53 млрд), Геннадий Тимченко (рост на $3,81 млрд), Алишер Усманов ($2,79 миллиарда), Роман Абрамович ($1,43 млрд), Виктор Вексельберг и Михаил Фридман (капитал каждого увеличился на $1,03 млрд).

Как сообщало Накануне.RU, за пять месяцев капитал российских миллиардеров увеличился на $22,7 млрд. Напомним, в апреле Forbes представил рейтинг богатейших людей в России. В списке 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, суммарное состояние 200 богатейших россиян — $496 млрд.

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Российские миллиардеры стали богаче на $36,3 млрд

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Теги: миллиардеры, Bloomberg Billionaires Index, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон



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