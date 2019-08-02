Под управлением Сбербанка АНПЗ задолжал трейдерам более 13 миллиардов

Банкротящийся Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) задолжал международным и российским нефтяным трейдерам больше 13 млрд руб., сообщает РБК.

Большинство контрактов, по которым завод не поставил нефтепродукты, были заключены уже в 2019 г., после того, как предприятие перешло под управление Сбербанка. Среди трейдеров - девять компаний, в том числе TOTSA, принадлежащая французской Total, а также компании BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг сформировался перед Socar Trading S.A - дочерней компанией Socar, которую в Сбербанке называют главным претендентом на покупку завода. Сумма долга оценивается в 3 млрд руб.

Как сообщает издание со ссылкой на свои источники при основателе группы "Новый поток" Дмитрии Мазурове, в 2018 г. были заключены контракты только Transchemie и Socar Trading S.A. Трейдер Socar заключил с АНПЗ контракт о поставке бензина на экспорт в марте прошлого года и контракт исправно исполнялся. Бензин завод перестал поставлять весной 2019 г., "когда дела стали совсем плохи".

Как сообщало Накануне.RU, Сбербанк является одним из основных кредиторов Антипинского НПЗ. Актив от "Нового потока" отошел СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

По заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.