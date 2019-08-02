Погибший в Сургуте полицейский приехал на место, чтобы задержать пьяного

Началось расследование нападения на силовиков в Сургуте, которые приехали на место, чтобы задержать нетрезвого человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Напомним, около 22.40 1 августа силовикам сообщили, что во дворе жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать неизвестного, однако он напал на стражей порядка. 25-летний сержант Ильмир Ханов погиб на месте, его коллега, 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев, несмотря на раны, смог убить нападавшего. Сейчас пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

В СК уточнили, что неизвестный, которого приехали задержать силовики, был пьян, ему должны были вменить "административку" за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Расследование продолжается.