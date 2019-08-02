Из-за лесных пожаров активисты пикетировали "экономически невыгодное" Минприроды РФ

1 августа около здания Министерства природных ресурсов и экологии РФ прошла серия одиночных пикетов в защиту горящих лесов Сибири. Мероприятие организовали члены общественной организации Российское социалистическое движение, передает корреспондент Накануне.RU.

Молодые люди по очереди вставали с плакатами, на которых было написано: "Финансировать лесное хозяйство, а не разгонять мирные митинги", "Экономическая не выгода одна – содержать чиновников и олигархов", "Контролировать чиновников, а не экоактивистов", "Бороться с пожарами, а не с оппозицией", "Тушить леса и финансировать лесную охрану". Мужчина на велосипеде, проезжающий мимо, делал селфи на фоне пикетной очереди.

"Все новости о пожарах сообщали о состоянии людей в городах, влиянии и распространении смога, меньше всего уделяется внимание гибели животным. Очень надеюсь, что будет статистика - какие виды краснокнижных животных сгорели заживо", - рассказала одна из активисток, держащая в руках плакат с надписью "Мы горим" на фоне оленя и медведя.

Другая активистка заинтересована климатическим влиянием пожаров: "Происходящее плохо для климата по двум причинам. Во-первых, горит источник поглощения углекислого газа, который является парниковым. Во-вторых, из-за этого в атмосферу происходит большой выброс углекислого газа. Нужно сажать леса, наоборот, а не давать им гореть".

"Парадокс в том, что у самой богатой ресурсами страны не хватает денег, чтобы тушить лесные пожары. По крайней мере, так высказался глава Красноярского края. Сейчас тут (из здания министерства) вышел плотный мужчина в дорогом костюме и сел в BMW, вот мне кажется, что экономически нецелесообразно покупать автомобили BMW сотрудникам Министерства природы, вместо того, чтобы тушить пожары", - пока девушка рассказывает о своей точке зрения, к ней подходит полицейский, не представившись, он требует документы. Девушку заменяет молодой человек.

"Жалко зверей и людей. У меня в Екатеринбурге живет сестра. Я сам помню, как невозможно было дышать в 2010 году в Москве, когда горели торфяники", - рассказывает он журналистам. В мероприятии приняло несколько десятков человек, среди них экологи и просто неравнодушные граждане.

В Сибири горит более 3 млн га лесов, смогом затянуло многие населенные пункты, дым дошел до Казахстана и виден из космоса. Президент России Владимир Путин отдал приказ о тушении пожаров. Президент США Дональд Трамп предложил помощь в тушении.

Между тем, Следственный комитет начал расследование дела о халатности в отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края из-за лесных пожаров.