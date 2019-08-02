Самолет-амфибия, прилетевший в Якутию тушить лесные пожары, сломался

Самолет-амфибия Бе-200, направленный в Якутию на тушение лесных пожаров не смог приступить к полетам.

У прибывшего 30 июля из Хабаровска самолета из строя вышла система сброса воды, сообщили Regnum в пресс-службе правительства.

Бе-200 стоит на ремонте, если поломку не исправят, то в республику направят замену.

По данным на 2 августа площадь природных пожаров в Якутии превышает 1,2 млн га.

Ведутся работы по тушению 17 лесных пожаров на общей площади 1 411 га: из них действующих – 14, локализовано 3 пожаров. 1 августа в Якутии введен режим ЧС из-за природных пожаров.

В целом в России на 1 августа лесные пожары прошли площадь в 2,9 млн га. Это данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на которые ссылается ФБУ "Авиалесоохрана".

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех субъекта: на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Республики Бурятия, в одном муниципальном районе Республики Саха (Якутия).

Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах Российской Федерации.