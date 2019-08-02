Отощавшие лисы в Сибири выходят к дорогам из горящих лесов – просить еду

В сети появляются кадры с дикими животными, пострадавшими от лесных пожаров в Сибири. ТАСС опубликовал видео из Иркутской области, на котором видны отощавшие лисицы, просящие еду у проезжающих мимо автомобилей.

Некоторые пользователи предлагают кинуть ссылку на это видео "Мисс России 2007" Ксении Сухиновой, которая накануне заявила, что россиян просто "кошмарят" данными о пожарах в Сибири, а животным ничто не мешает уйти из горящего леса (интересно, представляет ли Ксения скорость распространения огня и скорость передвижения ежа или новорожденных волчат?), а кто умрет – тут же станет "звеном в пищевой цепи". В комментариях красотке написали, что она, видимо, не в себе, раз говорит подобные глупости.