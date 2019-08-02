24 Августа 2020
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Медведев (2014) | Фото: Накануне.RU

Медведев рассказал о том, что его "достало"

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что проблему с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах в стране необходимо срочно решать.
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Медведев отметил, что его "ситуация достала" и подчеркнул, что уже ужесточал наказание для таких строителей. Он добавил, что махинации с конкурсами должны наказываться по специальным уголовным статьям.

Как пишет ПолитЭксперт со ссылкой на ТАСС, премьер добавил, что такие ситуации не должны раздуваться. Это затягивает процесс и представляет собой пустую трату денег, что совершенно недопустимо, заключил Медведев.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ заявлял, что уже в 2023 году россияне перейдут на электронные паспорта.

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Медведев рассказал о том, что его "достало"

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Теги: Медведев, достало, премьер



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