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Экономика Северо-Западный ФО
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры UC Rusal проголосовали за перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.

Устав компании будет изменен в соответствии с российским законодательством, акционеры поддержат принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.

В России будет вестись реестр акционеров компании, регистратором станет "Межрегиональный регистраторский центр".

Как сообщало Накануне.RU, из-за санкций Вашингтона основной владелец алюминиевой компании Олег Дерипаска снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошёл на сделку с властями США.

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Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании в Калининграде

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Теги: Русал, перерегистрация, Калининград



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