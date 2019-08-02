Акционеры "Русала" одобрили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры UC Rusal проголосовали за перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.

Устав компании будет изменен в соответствии с российским законодательством, акционеры поддержат принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.

В России будет вестись реестр акционеров компании, регистратором станет "Межрегиональный регистраторский центр".

Как сообщало Накануне.RU, из-за санкций Вашингтона основной владелец алюминиевой компании Олег Дерипаска снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошёл на сделку с властями США.