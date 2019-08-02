Силовики раскрыли подробности гибели полицейского в Сургуте

Сотрудники полиции соболезнуют родным погибшего при исполнении 25-летнего сержанта Ильмира Ханова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

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Напомним, около 22.40 1 августа силовикам сообщили, что во дворе жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать неизвестного, однако он напал на стражей порядка. Ханов погиб на месте, его коллега, 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев, несмотря на раны, смог убить нападавшего.

"Личный состав окружного управления МВД искренне соболезнует родным и близким полицейского, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь", - добавили в пресс-службе.

Царегородцев сейчас находится в общей палате в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.