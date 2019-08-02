24 Августа 2020
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Общество Сибирский ФО В России
S7 Airlines (2019) | Фото:S7

"Мы – Сибирь": авиакомпания S7 вернула себе прежнее название ради сибирских лесов

Одна из крупнейших российских авиакомпаний – S7 Airlines – на время вернула себе прежнее, историческое название – "Авиакомпания "Сибирь". Таким образом перевозчик пытается привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в Сибири. Также компания запустила инициативу по восполнению потерь лесного массива.

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Так, с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

"Сибирь – наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд – один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки одного миллиона деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив", – говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

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На благотворительность смогут потратить мили и участники программы лояльности.

Авиакомпания "Сибирь" была создана на основе Новосибирского объединенного авиаотряда. В 2008 году перевозчик провел ребрендинг, сменил раскраску ливреи и стал называться S7 – это код компании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта. Существует версия, что одной из причин ребрендинга стало желание компании уйти от ассоциации с авиакатастрофами, которые происходили с самолетами перевозчика в начале нулевых (погибли более 250 человек).

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"Мы – Сибирь": авиакомпания S7 вернула себе прежнее название ради сибирских лесов

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Теги: S7 Airlines, авиакомпания сибирь, пожары в сибири, благотворительность



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