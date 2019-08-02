"У нас будет необычный концерт". Звезда мировой оперы в Кургане рассказал о владении голосом, иностранных зрителях и привычке не подражать

3 августа в Кургане под открытым небом выступит известнейший оперный певец с мировым именем Дмитрий Корчак. Он будет петь под аккомпанемент Зауральского симфонического оркестра и Зауральского оркестра русских народных инструментов.

За два дня до концерта Корчак приехал в Курган, чтобы, как он сам признался, отрепетировать с зауральскими музыкантами каждую ноту своей программы.

"Мы серьезные артисты, нам же репетировать надо. Мы ведь не под фонограмму поем. У нас будет два оркестра, нам надо всю нашу программу отрепетировать. У нас разные ноты, я вот привез ноты - они у оркестра не такие, по которым я пел всегда", - отметил Корчак.

Легкий на общение, он мигом нашел общий язык с курганскими журналистами, которые наперебой задавали вопросы. Корчак оказался почти земляком для зауральских жителей, ведь его отец, по признанию самого артиста, родом из города Каменска-Уральского Свердловской области.

"Я слышал о Кургане, у меня отец из Каменска-Уральского, я был в Тюмени - там у меня родственники, много друзей живут в Екатеринбурге. Я очень люблю выступать в России, я редко, к сожалению, здесь бываю. Последние два года я работал в Новосибирске как дирижер, поэтому там бывал частенько. Я с большим удовольствием соглашаюсь на такие выступления, у нас потрясающие люди", - сказал Дмитрий Корчак.

Артист признался, что в Кургане 3 августа состоится не совсем обычный концерт.

"В нем принимают участие два разных оркестра - симфонический и народных инструментов. Сначала меня спрашивали, с каким бы из них я предпочел выступать. Я сказал, что у меня программа и с симфоническим оркестром, и с оркестром народных инструментов. Я думаю, что будет интересно. В первом отделении будет оперная музыка, во втором - русские народные песни", - отметил певец.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, подражал ли Корчак кому-либо в манере исполнения и пытался ли с кого-то брать пример на взлете своей вокальной карьеры, артист отметил, что подражать кому-либо - это дело неблагодарное.

"Вы знаете, вы будете играть на двух роялях одной фирмы, и они будут совершенно разные. Так же и голос, он еще более индивидуален, и вы не найдете двух человек в мире, которые будут даже похоже петь. И в этом прелесть голоса, в этой индивидуальности. Подражать не нужно, слушать необходимо. Я всегда любил певцов не только тех, у кого великолепный голос, но и тех, кто были умными музыкантами, владеющими разными стилями, которые не руководствовались только лишь голосовой единицей, а у которых был комплекс, и актерский в том числе", - отметил Дмитрий Корчак.

По его словам, оперные певцы часто поют только оперу, потому что они кроме нее ничего другого петь не могут.

"Это к разговору о владении голосом. Я не говорю, что они хуже певцы или лучше - у каждого разный голос. Некоторые певцы с такими тяжелыми, большими, неповоротливыми голосами просто не в состоянии петь камерную музыку, а я считаю, что это необходимо, потому что это большая школа для самого певца. Камерная музыка заставляет вас находить множество красок в голосе, вникать в текст произведения. Разную музыку петь необходимо, но петь нужно все своим голосом. Начнете петь в разных жанрах и будете пытаться голосом варьировать - вы его испортите и потеряете его", - считает артист.

Поделился оперный певец и своим мнением о российской и зарубежной публике, которая ходит на концерты.

"Перед российской публикой очень сложно выступать, потому что наши люди очень любят музыку, они любят эти концерты, они хотят приходить и ждут от тебя необыкновенной искренности. Они даже не в той мере смотрят на имена исполнителей, они хотят от концерта получить какое-то особое настроение. У нас люди любят эту энергию концерта. За рубежом люди бывают более сухие, черствые, они идут на концерты, потому что все мои друзья пошли и мне нужно сходить", - сказал Дмитрий Корчак.

Выступление состоится 3 августа на Троицкой площади в 21.00.