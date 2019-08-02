Власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа

Московские власти согласовали митинг оппозиции за допуск на выборы "независимых" кандидатов на 10 августа, пишет ТАСС.

Количество участников указано до 100 тыс. человек.

Митинг пройдет с 14.00 до 16.00, трибуну поставят у дома №9 на проспекте.

Напомним, "последнее событие в Москве" - несанкционированная акция 27 июля, во время которой москвичи выражали протест недопуску на выборы кандидатов от оппозиции. В результате были задержаны сотни участников акции.

Оппозиционеры хотели выйти на митинг 3 августа, ранее в полиции столицы заявили, что эта акция не согласована.