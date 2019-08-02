Ищи кому выгодно. Кому на руку эскалация уличной активности в столице?

Уголовные дела, открытые в отношении участников недавней акции протеста, фактически свидетельствуют об официальном признании того, что 27 июля имели место массовые беспорядки на улицах столицы. Соответственно, наказание для задержанных участников акции может быть максимально жестким, если не сказать - жестоким.

Казалось бы, вполне ожидаемая реакция перепуганой власти. Но в эту концепцию как-то плохо укладывается тот факт, что незарегистрированные кандидаты не попали под раздачу - они были задержаны еще до акции или не смогли добраться до неё. Получается те, из-за кого вроде бы весь сыр-бор и затевался, оказались в стороне.

Что это, произвол властей или алиби, приготовленное заботливым влиятельным заказчиком для своих исполнителей?

В версию заказа укладывается, например, тот факт, что московские власти не ведут параллельно переговоры и не пытаются отделить кандидатов и их сторонников от маргинальных групп, которые используют ситуацию для эскалации конфликта. Такие действия были бы логичны, но их нет.

Значит, цель всей заварухи с отказом в регистрации кандидатов в МГД несколько иная. Обычный градоначальник стремился бы всеми силами сбить накал ситуации и не допустить разрастания конфликта и выхода протестов на федеральный уровень. Но этого нет.

Более того, на 3 августа планируется новая акция и поползли слухи, что силы правопорядка будут максимально сконцентрированы в районе шествия и дадут жесткий отпор любым попыткам организовать протестные выступления. Что это, как не прямой путь для эскалации конфликта?

При этом большинство лидеров протеста в субботу все еще будут сидеть в КПЗ. Те самые лидеры, которых неоднократно подозревали в исполнении заказов крупного российского бизнеса. Глядя на все происходящее возникает стойкая уверенность, что неуправляемая толпа кому-то нужна. И если это экстремистские элементы желают устроить бойню, то зачем московские власти и сам Собянин лично помогают им в этом?И какова цель этих действий?

Провоцирование массовых беспорядков в столице может преследовать лишь одну цель - ускорить трансфер власти. При этом выгодоприобретатель остается в тени - 27 июля почти не звучало упреков в адрес городских властей, хотя решения по отказу в регистрации кандидатов в МГД принимались отнюдь не на федеральном уровне.