С 8 часов до 6: в Совфеде предложили вместо рабочей недели сократить трудовой день

Сокращение рабочей недели до четырех дней – популистская инициатива, не способная в нынешних экономических условиях повысить благосостояние граждан. Из-за невысоких зарплат большинство россиян будет тратить дополнительный выходной, а то и два, на подработку, уверены эксперты. Более эффективным решением они считают сокращение рабочего дня с восьми часов до шести, передает корреспондент Накануне.RU.

Введение четырехдневной рабочей недели ударит по бюджету, поскольку единственная категория граждан, которых коснулась бы подобная новация, это работники бюджетной сферы: бизнес давно живет по своим правилам, напомнил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников.

"Мне кажется, люди, которые выдвигали эту инициативу, трудно себе представляют, что такое изменение рабочей недели – какие колоссальные трансформации это потребует в обществе, отдельных сегментах, рынках. Например, к чему приведет введение четырехдневной рабочей недели в школе? Это чисто популистская мера", - высказался Сергей Калашников на пресс-конференции в НСН.

Однако сенатор вспомнил высказывание Карла Маркса: "Богатство общества измеряется количеством рабочего времени трудящегося".

"В ряде европейских стран рабочая неделя составляет 32 часа. Я бы попробовал изменить объем рабочего дня, вполне можно было бы побороться за шестичасовой рабочий день. Надо уходить от помесячной и понедельной оплаты труда на минимальную почасовую оплату", - добавил он.

Отметим, что обсуждаемая в обществе инициатива предполагает сохранение общего количества рабочих часов.

Закрепленный в действующем законодательстве восьмичасовой рабочий день – явление, вызывающее астению, накапливающуюся усталость, заметил врач – психиатр Александр Федорович.

"Если мы будем увеличивать продолжительность рабочего дня, то к концу девятого, 10-го, 12-го часа будет возрастать количество ошибок в работе. Дополнительный выходной будет полностью выпадать, потому что человек будет отсыпаться. Если бы мы сокращали рабочий день вместо введения дополнительного выходного, то получили бы большую производительность и больший эффект", - подчеркнул врач.

Благоприятный эффект от сокращения рабочей недели увидел директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Наверное, это гуманная, благоприятная для людей инициатива. Если она внедрится, то часть людей улучшит качество жизни, будет заниматься творчеством, отдыхать, а какая-то часть улучшит уровень жизни, часть людей будет использовать эту часть недели как приработок. У нас медианная зарплата по экономике – в районе 35 тыс. по данным Росстата. Естественно, люди чувствуют недостаток в реальных располагаемых доходах и пойдут подрабатывать", - отметил Остапкович.

Инициаторы предлагают дать людям почти двухмесячный отпуск: в году – 52 недели, если из каждой вычесть по одному дню, получится 52 дополнительных выходных дня.

Фактически это означает переход в режим постоянных майских праздников. Георгий Остапкович пояснил, чем это чревато.

"Упадет производство товаров и услуг, производительность труда. Май – это примерно та ситуация, которую предлагают инициаторы. Объем выпущенной продукции в реальном секторе экономике в мае – минус 10-15-20%. Падение ВВП по итогам года будет составлять минус 3-4%. У нас 30-35% объема ВВП производят предприятия непрерывного цикла – это вся добывающая промышленность, металлургия, переработка нефти, общественный транспорт", - подчеркнул эксперт.

Всерьез говорить о переходе на "четырехдневку" можно будет лет через 15, когда Россия запустит роботизацию процессов и создаст трудосберегающие технологии на производстве, считает представитель ВШЭ.

Сенатор Калашников не верит в то, что россияне станут искать подработку на 1-2 свободных дня.

"По всей России проблема занятости стоит очень остро. К сожалению, у нас давно уже некачественная рабочая сила. Это клише, что мы мудрее и умнее всех. Мы плохо ориентированы. Старшее поколение не ориентируется на современные технологии и не владеет современной техникой, а молодежь считает, что главное не работа, а другой стиль жизни", - добавил сенатор.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов заметил, что ничего не мешает работодателю и сейчас установить у себя на предприятии "четырехдневку" при сохранении общего количества рабочих часов в неделю.

"На законодательном уровне установлена 40-часовая рабочая неделя. Авторы инициативы предложили разделить 40 часов на четыре дня. Ежедневное рабочее время получится 10 часов. В результате работник получает дополнительный день к отдыху, но будет работать на два часа больше, а этот освободившийся день он пойдет работать, потому что зарплата у нас никакая. Надо говорить о сокращении количества часов, минимум до 36 часов в неделю. Я за 36 часов при сохранении зарплаты, которая сейчас есть", - сказал он.