Дмитрий Гудков нашел новых сторонников для незаконных митингов среди зэков-рецидивистов

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
митинг 10 августа, москва, оппозиция, дождь, бомжи (2019) | Фото:ФАН

Дмитрий Гудков нашел новых сторонников для незаконных митингов среди зэков-рецидивистов

Незаконные митинги – отличное место для хулиганов и преступников, в принципе не придерживающихся либеральных взглядов. Прикрываясь оппозиционной «движухой», они устраивают массовые беспорядки. А такие, как, например, несостоявшийся депутат Дмитрий Гудков, их прикрывают.

Так, в Telegram-канале Дмитрия Гудкова появилась сообщение о том, что оппозиционер во время «отсидки» познакомился с отмотавшим 13 лет за разбой и грабежи сокамерником. Эдуард, так зовут нового знакомого лидера «Партии перемен», тоже участвовал в митингах. За решетку он угодил за прорыв оцепления полиции и хулиганство в автозаке.

дмитрий гудков, выборы в мосгордуму, оппозиция, переписка(2019)|Фото:телеграм-канал Гудкова

Как признался Гудков-младший, Эдик так и не смог вспомнить, за кого и против кого выступал. Этим, собственно, либерал и воспользовался, организовав для нового «друга» короткий политический ликбез по оппозиционному движению в России. Расстались сокамерники на хорошей волне. Эдуард даже пообещал Дмитрию Гудкову, что непременно начнет читать «Эхо Москвы» и «Новую газету».

Отец юного либерала Геннадий Гудков так же не остался в стороне, и в своем Twitter с гордостью рассказал об этой удивительной истории. Экс-депутат Госдумы даже процитировал слова зэка-рецидивиста, обратившегося к супруге Гудкова-младшего: «Классный у тебя мужик, уважаю!»

геннадий гудков, соцсети, скрин(2019)|Фото: соцсети, скрин

Если серия митингов в Москве продолжится, не исключено, что Дмитрий и Эдуард встретятся вновь. Но даже если этого не произойдет, либерал найдет себе новую компанию, кишащую маргиналами. И судя по отзывам со стороны оппозиционной семейки, не исключено, что таких зэков, громящих все вокруг на московских акциях протеста, станет в разы больше.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дмитрий Гудков нашел новых сторонников для незаконных митингов среди зэков-рецидивистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий гудков, выборы в мосгордуму, геннадий гудков, митинги оппозиции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети