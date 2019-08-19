Дмитрий Гудков нашел новых сторонников для незаконных митингов среди зэков-рецидивистов

Незаконные митинги – отличное место для хулиганов и преступников, в принципе не придерживающихся либеральных взглядов. Прикрываясь оппозиционной «движухой», они устраивают массовые беспорядки. А такие, как, например, несостоявшийся депутат Дмитрий Гудков, их прикрывают.

Так, в Telegram-канале Дмитрия Гудкова появилась сообщение о том, что оппозиционер во время «отсидки» познакомился с отмотавшим 13 лет за разбой и грабежи сокамерником. Эдуард, так зовут нового знакомого лидера «Партии перемен», тоже участвовал в митингах. За решетку он угодил за прорыв оцепления полиции и хулиганство в автозаке.

Как признался Гудков-младший, Эдик так и не смог вспомнить, за кого и против кого выступал. Этим, собственно, либерал и воспользовался, организовав для нового «друга» короткий политический ликбез по оппозиционному движению в России. Расстались сокамерники на хорошей волне. Эдуард даже пообещал Дмитрию Гудкову, что непременно начнет читать «Эхо Москвы» и «Новую газету».

Отец юного либерала Геннадий Гудков так же не остался в стороне, и в своем Twitter с гордостью рассказал об этой удивительной истории. Экс-депутат Госдумы даже процитировал слова зэка-рецидивиста, обратившегося к супруге Гудкова-младшего: «Классный у тебя мужик, уважаю!»

Если серия митингов в Москве продолжится, не исключено, что Дмитрий и Эдуард встретятся вновь. Но даже если этого не произойдет, либерал найдет себе новую компанию, кишащую маргиналами. И судя по отзывам со стороны оппозиционной семейки, не исключено, что таких зэков, громящих все вокруг на московских акциях протеста, станет в разы больше.