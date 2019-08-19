10 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз, (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС в сентябре рассмотрит дело в отношении восьми перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор

В Челябинске УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях восьми перевозчиков, единовременно отказавшихся вывозить мусор в сентябре прошлого года. Рассмотрение дела назначено на 2 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. 24 сентября в городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов.

Дело было возбуждено в отношении 13 перевозчиков, однако в настоящий момент речь идет только о восьми. Так, три организации и ИП не осуществляют деятельность на рынке услуг по сбору и вывозу ТКО за исключением КГО, еще одна компания не принимала решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств и продолжала оказывать услуги по транспортированию ТКО.

УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях МУП "Городской экологический центр", ООО "Городской экологический центр+", ООО "ЭкоСпецБаза", ООО "ТрансЭко", ООО "Уральская жемчужина", ООО "Антей", ИП Чудова и ИП Подкорытовой.

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В Челябинске УФАС в сентябре рассмотрит дело в отношении восьми перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор

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Теги: УФАС, мусор, перевозчик, антимонопольное дело,



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