Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Звезда франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон женился на матери своих дочерей, певице Лорен Хашиан. О счастливом событии актер сообщил на своей странице в Instagram.

Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".

Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.

У пары уже есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.