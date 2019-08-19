10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Дуэйн Джонсон (2019) | Фото:instagram.com/therock

Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился

Звезда франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон женился на матери своих дочерей, певице Лорен Хашиан. О счастливом событии актер сообщил на своей странице в Instagram.
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Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".

Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.

У пары уже есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.

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Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился

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Теги: дуэйн скала джонсон, свадьба, лорен хашиан



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