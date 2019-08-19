10 Сентября 2020
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полузатопленное самоходное буксирное судно (2019) | Фото: proctmo.ru

В Тюменской области прокуратура обязала колонию утилизировать полузатопленный буксир

Тобольский районный суд Тюменской области удовлетворил иск Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры к колонии-поселению №9 УФСИН России по Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура потребовала утилизировать полузатопленное буксирное судно "Ермак" из акватории реки Иртыш, которое было обнаружено надзорным ведомством при обследовании территории водного объекта и водоохранной зоны на берегу реки.

По инициативе прокуратуры было проведено лабораторное исследование образцов судна, и установлено, что оно оказывает токсическое действие на обитающие в водной среде организмы.

Избавиться от судна исправительное учреждение должно до 1 января 2020 г.

полузатопленное самоходное буксирное судно(2019)|Фото: proctmo.ru

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В Тюменской области прокуратура обязала колонию утилизировать полузатопленный буксир

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Теги: буксирное судно, прокуратура, иск, колония



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