В Тюменской области прокуратура обязала колонию утилизировать полузатопленный буксир

Тобольский районный суд Тюменской области удовлетворил иск Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры к колонии-поселению №9 УФСИН России по Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура потребовала утилизировать полузатопленное буксирное судно "Ермак" из акватории реки Иртыш, которое было обнаружено надзорным ведомством при обследовании территории водного объекта и водоохранной зоны на берегу реки.

По инициативе прокуратуры было проведено лабораторное исследование образцов судна, и установлено, что оно оказывает токсическое действие на обитающие в водной среде организмы.

Избавиться от судна исправительное учреждение должно до 1 января 2020 г.