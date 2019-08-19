Бюджетники пожаловались губернатору ЯНАО на двукратное падение зарплат

Работники центральной районной больницы Тарко-Сале пожаловались на двукратное сокращение заработных плат. Вопрос прозвучал на встрече губернатор региона Дмитрия Артюхова с жителями, передает корреспондент Накануне.RU.

Водитель больницы рассказал губернатору, что за последние четыре года его заработок упал с 60 тыс. руб. плюс премии до 29-30 тыс. руб. "Я сам воспитываю сына шести лет. Сейчас даже в отпуск поехать не могу", - сказал он, добавив, что если раньше семья проводила отпуск в Абхазии, то теперь денег не хватает даже на дорогу до Тюмени.

"МРОТ по Ямалу 29,5 тысяч, а у человека зарплата на пределе. Что такое?" - задал губернатор вопрос главврачу Тарко-Салинской ЦРБ Максиму Зинину. Последнего информация удивила: "По поводу урезания вдвойне – это для меня сегодня новость. Единственное, когда сотрудники могут терять средства –за счёт дисциплинарных взысканий. Мы в данной ситуации разберёмся, проблем не вижу. Но по факту полную информацию предоставлю".

Дмитрий Артюхов потребовал разобраться и не воспринимать вопрос сотрудника, как неправильное поведение. Губернатор добавил, что по итогам исполнения"майских указов" медики начали получать достойные средства, но местами это произошло в ущерб иному персоналу: санитаркам, работникам обеспечивающего уровня, водителям.

"Понимаю, в каких условиях находились руководители организаций. Спрос за майские указы очень жёсткий, вплоть до увольнения. Поэтому они как могли, так и распределяли. Где-то ущемляя права иных. Мы договорились в правительстве, что планируем бюджет следующего года так, что те категории, у которых за эти годы произошёл такой несправедливый перекос, будем ускоренно подтягивать", - отметил Артюхов.

По словам губернатора, стоимость мер по повышению зарплат оценивается в миллиарды рублей. При этом рост зарплат административно-управленческого персонала будет приостановлен.