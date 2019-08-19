"Лицемерные" Меган Маркл и Принц Гарри снова летают на частном самолете – "зеленые" в ярости

Лицемерию Меган Маркл (38) и принца Гарри (34) нет предела, считают британские (и не только) "зеленые". На словах герцог и герцогиня Сассекские декларируют поддержку экологических инициатив, даже отказались иметь больше двух детей во имя спасения планеты, но на деле внук королевы Великобритании и его жена оказались любителями роскоши и комфорта за счет вреда экологии (не говоря уж о транжирстве денег британских налогоплательщиков).

Как пишет The Sun, парочка вместе с сыном Арчи Харрисоном вновь была замечена во время посадки на борт частного джета, вылетевшего на юг Франции – это уже четвертый их полет на бизнес-джете всего за 11 дней.

Несколько тонн углекислого газа было выброшено в атмосферу, когда борцы за процветание окружающей среды отправились отдыхать в роскошную виллу Элтона Джона стоимостью 15 млн фунтов стерлингов.

Перелет стоит более 20 тыс. фунтов, и выбросы в атмосферу при этом превышают аналогичные (на человека) при полете обычным коммерческим рейсом в семь раз.

Напомним, сейчас юная активистка Грета Тунберг добирается через Атлантику на парусной яхте – только чтобы не загрязнять атмосферу. Ее, между прочим, Меган (в качестве приглашенного главного редактора) вынесла на передовицу сентябрьского номера Vogue и всячески девушкой восхищалась.

Такое положение дел уже начинает бесить и британских политиков, хотя они довольно снисходительно обычно относятся к выходкам членов королевской семьи. Так, член лейбористской партии Тереза Пирс призвала Гарри и Меган объясниться – они или защитники окружающей среды, или богатые кутилы.

В начале августа пара неделю провела на Ибице, где отмечался день рождения Меган – летали на арендованном у NetJets самолете (компанию еще называют "Uber для миллиардеров") за 40 тыс. фунтов.

А в конце июля Гарри посетил суперсекретное мероприятие Camp Google на Сицилии. По слухам, он произнес речь об изменении климата перед собранием знаменитостей вроде Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Стеллы Маккартни и т.д. Примечательно, что на итальянский остров звезды слетелись на 114 яастных самолетах, а несколько человек пришли на роскошных яхтах.

Находясь там, босоногий принц произнес страстную речь об изменении климата для знаменитостей, в число которых, как полагают, входят Леонардо Ди Каприо, Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни и Гарри Стайлс.

Согласно сообщениям, группа знаменитостей стекалась на остров на 114 частных самолетах, причем несколько человек остановились на роскошных супер-яхтах в течение трехдневного мероприятия.