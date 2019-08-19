10 Сентября 2020
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Политика
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Пособие по безработице в России осталось ниже прожиточного минимума, несмотря на рост соцвыплат

В текущем году в России увеличился размер социальных пособий. В частности верхний предел ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 2019 году вырос на 6,5% и составил 26 152 рубля. Нижний порог выплаты составляет 4512 рублей.
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Как следует из иконографики, составленной "Политэкспертом", более всего увеличилась поддержка семьи и детства.

Иконографика "Политэксперта" по социальным пособиям в России на 2019 г(2019)|Фото:https://politexpert.net/162442-eksperty-ocenili-razmery-socialnykh-posobii-v-rossii

Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте).

Гораздо сложнее ситуация с пособиями по безработице. Хотя размер выплат и увеличивается, он требует дальнейшего повышения. Например, пособие по безработице пока не позволяет человеку справиться со сложностями при потере работы. Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб даже считает данное обстоятельство главной трудностью в России.

На данный момент размер по безработице существенно меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.

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Пособие по безработице в России осталось ниже прожиточного минимума, несмотря на рост соцвыплат

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Теги: Россия, выплаты, пособия



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