Скандал на Украине из-за "тупой овцы": два мажоритарщика от партии Зеленского разругались с журналистами

На Украине новый скандал, вызванный особенностями местной "журналистики", не терпящей ни малейшего отклонения от "идеологически правильной" позиции. Журналистка "Нового времени" Ольга Духнич обвинила прошедших в Раду мажоритарщиков от "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Дубинского: первого - в симпатиях к СССР и Виктору Януковичу, а второго - в одиозности. В ответ Бужанский назвал Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" (издание имеет антироссийскую направленность).

Дубинский отреагировал иначе. Он опубликовал фото с Бужанским и с сарказмом написал, что "поностальгировали по СССР, вспомнили Януковича".

Духнич заявила, что она "не глупая овца, а до черта умная женщина" и посоветовала извиниться перед изданием. Ее поддержал коллега, который назвал Бужанского "тупым быдлом".

Экономист Александр Гончаров увидел в словах Бужанского избыток властолюбия у "слуг народа".

В целом позиции разделились. Телеведущая Наталья Влащенко считает, что виновата Духнич.

"Если ты называешь человека "ватой", поклонником Януковича, тоскующим по СССР (а он сто раз говорил, что это не так - и объяснял как именно), то нечего удивляться, что он называет тебя "тупой овцой из одиозного СМИ"... Практику последних лет, построенную на унижении политических оппонентов, пора прекращать. Особенно журналистам", - написала она.

Бужанский отметил, что издание не впервые лжет в отношении него, используя классический набор штампов и ярлыков времен Петра Порошенко, но ни разу не попыталось узнать его позицию у него самого.

Партия "Слуга народа" официально принесла извинения за слова Бужанского, но отметила, что Духнич тоже перегнула палку. А также призвала журналистов воздерживаться в будущем от навешивания ярлыков.

Скандал показывает, что даже антироссийскую и прозападную партию "Слуга народа" ждет жесткая критика. К слову, Бужанский и Дубинский были единственными, кто недавно открыто выступил против анонсированной системы слежки за депутатами в Раде для "правильного" голосования. При этом их позиция является далеко не пророссийской. И это позволяет сделать два важных вывода - что на Украине открытая пророссийская позиция полностью изгнана из публичного пространства, но даже в этих условиях любой может быть обвинен в "пророссийскости" из-за "неправильных" взглядов по тому или иному вопросу.