10 Сентября 2020
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ДТП у Алатыря в Екатеринбурге (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

"Отделаются выговором". Что будет с делом виновника ДТП на Малышева после ошибок в экспертизе?

Вопросы об ошибках в медицинской экспертизе виновника в ДТП в центре Екатеринбурга Владимира Васильева надо задавать медицинскому учреждению, а не полицейским. Такую позицию в разговоре с Накануне.RU высказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Для переквалификации на ч. 6 ст. 264 необходимо одно из следующих условий: наличие акта освидетельствования на состояние опьянения с заключением "установлено состояние опьянения". Имел место отказ от медицинского освидетельствования, лицо, совершившее ДТП, скрылось с места аварии? Ничего этого нет. Кроме того, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на перепроверку процедуры направления прохождения и результатов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Что касается вполне логичного вопроса, как стали возможны такие ошибки и кто понесет за это ответственность, на мой взгляд, целесообразно задать его медицинскому учреждению, где этот документ готовился", - заявил он.

Напомним, что речь идет о ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московская, случившемся 4 августа. Водитель Kia Rio на большой скорости протаранил 5 автомобилей, которые стояли в ожидании сигнала светофора. В результате аварии двое человек погибли на месте. Обвинение в совершении ДТП было предъявлено Владимиру Васильеву. Проведенная медицинская экспертиза на наличие в крови наркотиков или алкоголя не выявила у Васильева опьянения, что удивило общественность и экспертов. Ряд местных СМИ вскоре распространил информацию, что водитель может быть сыном высокопоставленного силовика, а ехал с вечеринки.

Сегодня автоюрист Максим Ердышов опубликовал в соцсетях скан акта экспертизы. Он утверждает, что, если верить документу, освидетельствовали некоего Васильева Василия Андреевича (участника ДТП зовут Васильев Владимир Андреевич), во-вторых, начали освидетельствование за несколько месяцев до ДТП.

экспертиза Васильева, ДТП у Алатыря(2019)|Фото: www.facebook.com/edryshov

экспертиза Васильева, ДТП у Алатыря(2019)|Фото: www.facebook.com/edryshov

экспертиза Васильева, ДТП у Алатыря(2019)|Фото: www.facebook.com/edryshov

Юрист Иван Кадочников предполагает, что если опубликованная экспертиза действительно подлинная, то ошибку "спишут" на медицинское учреждение, а сотрудник, делавший ее отделается, выговором.

"В теории, есть документы строгой отчетности, при составлении которых можно совершить ошибку. Но вот уже рассказывать о том, как именно освидетельствовали, эксперту придется в отдельных показаниях и нести за них уголовную ответственность. Другое дело, что я верю в возможность ошибки, но я также верю, что подобные чудеса случаются только за большие деньги. Соответственно специалист, составлявший документ, просто получит дисциплинарное взыскание за техническую ошибку", - прогнозирует юрист.

При этом он отмечает, что от медицинской экспертизы зависит то, какую часть 264 ст. УК РФ следователи оставят в уголовном деле.

"Играет роль только один момент - будет ли этот персонаж еще раз отправлен на еще одно медицинское исследование. Если опьянение подтверждается только заключением экспертизы, а первая экспертиза говорит, что он был трезв, значит, персонаж пойдет по части третьей ст. 264", - говорит он.

Отметим, что рамки наказания по части 6 ст. 264 существенно шире (от 8 до 15 лет), чем в части 3, где максимальное наказание предусмотрено лишь до 3-х лет лишения свободы.

Получить комментарий СУ СКР по Свердловской области об ошибках в экспертизе не удалось.

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"Отделаются выговором". Что будет с делом виновника ДТП на Малышева после ошибок в экспертизе?

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Теги: акт освидетельствования, дтп у алатыря, владимир васильев, дтп на малышева-московская, Горелых,



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