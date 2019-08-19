В Челябинске проводится голосование за перенос автовокзала у "Юности"

В Челябинске вынесли на голосование вопрос о переносе автовокзала от дворца спорта "Юность", передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование открыто на портале "Активный житель 74".

Респондентам надо ответить, устраивает ли их местоположение автовокзала у дворца спорта "Юность".

"Если большинство проголосовавших не устроит местоположение автовокзала, то будут рассмотрен вариант перераспределения транспортных потоков на имеющиеся станции "Северные ворота", "Синегорье" и "Южный автовокзал". Кроме того, не исключается и строительство нового транспортного узла для междугородних и международных автобусов", - рассказали в мэрии.