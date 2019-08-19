Российские геймеры – студенты и пенсионеры - ВЦИОМ

Россияне выразили свое отношение к видеоиграм, а также назвали свои самые любимые игры.

Оказалось, что только 19% наши соотечественников играют в видеоигры. При этом около половины опрошенных заявили, что никогда не играли в них (48%), а треть респондентов перестали, но играли раньше (33%). 23% игроков уделяют время видеоиграм каждый день. Еще около половины обычно играют несколько раз в неделю (46%), почти треть (30%) — несколько раз в месяц и реже. При этом российские игроки в большинстве своем не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр (79%). У тех игроков, кто все же предпочитает покупать доступ к игре или специальное оборудование, в месяц на это уходит в среднем 959 руб. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследователи отмечают: видеоигры наиболее популярны и более знакомы молодежной аудитории. Так, представители возрастных групп от 18 до 24 лет (40%) и от 25 до 34 лет (25%) чаще других заявляют, что играют в видеоигры. Наряду с мобильными телефонами и компьютерами в этих аудиториях для видеоигр используются также специальные игровые приставки ("PlayStation", "Xbox", "Nintendo"). Среди тех, кому от 18 до 24 лет, зафиксированы наиболее высокие показатели времени, проведенного за игрой в неделю (восемь часов), и трат на покупку видеоигр и игрового оборудования (в среднем 1456 руб./мес.).

Наряду с этим среди игроков наиболее вовлечены в игры, вопреки стереотипам, люди в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет. Именно среди них зафиксировано наибольшее число ежедневно играющих любителей видеоигр (28% и 35% соответственно).

Четверку наиболее известных российских игр составили: "World of Tanks" (3%), "Тетрис" (1%), "S.T.A.L.K.E.R." (1%) и "Метро" (1%).

В топ любимых россиянами видеоигр входят "World of Tanks" (11%), "Пасьянс" (7%) и "Сокровища пиратов" (4%).

Около трети любителей видеоигр также играют на спортивных, военных и пилотажных симуляторах (28%). При этом большинство из них играют обычно за Россию (62%), 17% — за СССР, 13% — за Германию.