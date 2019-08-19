10 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области выделили полмиллиона на соревнования по осеменению крупного рогатого скота

Почти в полмиллиона рублей обойдется бюджету Тюменской области проведение областного конкурса на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, передает корреспондент Накануне.RU. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

В техническом задании указано, что организатор за эту сумму должен организовать праздничную площадку на 70 человек (участников, включая членов жюри) в виде палатки, украшенной гирляндами из гелиевых воздушных шаров. Кроме этого, в контракте прописано наличие мультимедийного оборудования для исполнения гимна, а также флагштоков и дипломов с канцелярскими принадлежностями.

Главным же пунктом является предоставление пяти коров и оборудования для их фиксации для "практической части соревнования", при этом все животные должны иметь сертификаты о здоровье и справки об отсутствии заболеваний. Подрядчик должен обеспечить питание рогатым участникам соревнований.

На празднике должен быть профессиональный ведущий.

При этом общий призовой фонд для победителей составит всего 100 тыс. руб., то есть одну пятую от всей суммы. Банкета не запланировано.

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В Тюменской области выделили полмиллиона на соревнования по осеменению крупного рогатого скота

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Теги: надои, осеменение крупного рогатого скота, конкурса на лучшего по профессии



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