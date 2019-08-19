Стала известна дата рассмотрения ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский районный суд в Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.
В начале июля Мамаев, Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий были отправлены из СИЗО в колонию. Все четверо фигурантов громкого дела отбывают наказание в одном месте.
Напомним, Кокорина-старшего приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаеву дали год и 5 месяцев общего режима, Кокорин-младший и Протасовицкий также получили реальные сроки. Вскоре после этого защита братьев Кокориных обжаловала приговор, но Московский городской суд оставил его без изменения.