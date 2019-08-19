В Госдуме поддерживают идею наказывать ж/д дебоширов также, как и авиахулиганов

В Госдуме не исключают, что для ж/д дебоширов введут такое же наказание, как и для авиахулиганов.

"Поезд - тоже сфера повышенной опасности, то есть дебош в поезде может привлечь к каким-то существенным последствиям, угрозе жизни пассажиров и сотрудников: проводников, машинистов. Логика есть в этом предложении, надо взвесить, рассмотреть. Думаю, что принципиально, когда человек устраивает дебош в поезде - это, действительно, угроза, и, к сожалению, даже лично приходилось сталкиваться. Недавно ездил в поезде, и вместе с другими пассажирами были вынуждены угомонить и передать полиции человека, который в пьяном состоянии угрожал пожилой женщине, которая ехала с внуком", - цитирует агентство "Москва" депутата Госдумы, члена комитета по транспорту и строительству Дмитрия Ионина.

Он заявил, что проблема дебоширства в поезде существует, в первую очередь, от безнаказанности. "Проблема эта существует от безнаказанности, в первую очередь. Понятно, что такие инциденты возникают, и срочно предотвратить их даже сложнее, чем в самолете", - сказал депутат.

Ранее СМИ сообщили, что в РЖД выступили с предложением ввести за дебош в поезде наказание, аналогичное тому, что действует за буйное поведение в самолете.