Женщину, повалившую забор во время протеста в екатеринбургском сквере, выселили из квартиры

Жительница Екатеринбурга Алена Смышляева, которая во время протестов в сквере у драмтеатра первой повалила забор, выселена из квартиры.

У Смышляевой - огромный долг за ипотечное жилье.

В пресс-службе УФССП России по Свердловской области Накануне.RU рассказали, что в феврале этого года возбуждено исполнительное производство о выселении Смышляевой по решению Железнодорожного районного суда.

"Она была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Ей вручено требование об исполнении решения суда сроком до 10 июня этого года. Данное требование не исполнено, в связи с чем должнику вручено повторное требование. По состоянию на 4 июля должник уклонилась от исполнения решения суда, поэтому судебные приставы в присутствии двух понятых с участием участкового полицейского после длительных переговоров с гражданкой через дверь при помощи подрядной организации произвели принудительное выселение", - отметили в ведомстве.

Как пояснили приставы, в отношении Смышляевой составлен административный протокол в соответствии со статьей 17.8 КоАП РФ "воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов". Этот протокол был рассмотрен судом, который назначил Смышляевой административный штраф.

"Вещи должника в присутствии понятых вынесены из жилого помещения, о чем составлен соответствующий акт, отданы под роспись родной сестре должника, поскольку должник покинула место совершения исполнительных действий в неизвестном направлении", - добавили в УФССП.

Связаться с самой активисткой не удалось.

Напомним, по данным полиции, Алена Смышляева первой повалила выставленный 14 мая забор в сквере у Театра драмы, где началось строительство храма, и залезла на дерево, однако сама она уверяет, что просто совершала пробежку и ограждения не видела. В дальнейшем протестующие неоднократно сносили забор и добились остановки стройки.