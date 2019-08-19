Денисенко-Филарет: Варфоломей хочет захватить украинскую паству

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", заявил, что экуменический патриарх Варфоломей хочет захватить украинскую паству. Об этом он сказал на канале "112".

Денисенко подчеркнул, что в Турции у Фанара всего-то 6-10 тысяч верующих.

"Поэтому он хочет, чтобы наши украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе. Нас это не устраивает", - подытожил Денисенко.

Он также отметил, что Варфоломей не уступает свои епархии в северных областях Греции, хотя это другое государство. А ведь тот оправдывался именно этим - что в отдельном государстве должна быть отдельная церковь, - когда давал украинским раскольникам томос.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Денисенко обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о защите своего "патриархата", за уничтожением которого стоит Варфоломей.